Eleitores menores de 18 anos em Americana crescem 57%

A quantidade de eleitores em Americana com menos de 18 anos cresceu 57% em abril na comparação com março. De acordo com o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo), o número de jovens menores de idade aptos a votar, registrados até 30 de abril, foi de 1.320, enquanto que, no mês anterior, o levantamento apontava 841.

O aumento de eleitores adolescentes entre 15 e 17 anos, de março para abril, em Americana, é o maior registrado pelo TRE em 15 anos: 479. E, na comparação apenas com os meses de abril, os 1.320 jovens com título são a maior quantidade dos últimos 10 anos.

O crescimento acontece perto do prazo final que os jovens tiveram para fazer o título. Esta quarta-feira foi a data limite estabelecida pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para que os brasileiros pudessem regularizar a documentação e conseguir votar nas eleições, marcadas para 2 de outubro.

No Brasil, o voto é obrigatório para os que têm acima de 18 anos e facultativo para os jovens de 16 e 17 anos. E foi justamente tentando convencer esse público a votar este ano, que artistas e influenciadores, e até atores como Mark Ruffalo e Leonardo DiCaprio, protagonizaram uma campanha para que os adolescentes brasileiros compareçam às urnas na eleição.

Os números mostram que a campanha parece ter funcionado para jovens de Americana.

A estudante Mariana Peroto, 16, moradora do Jardim Ipiranga, conversou com o LIBERAL no começo do mês sobre os dados de março. Na época, ainda sem o título, ela disse que gostaria de votar para poder fazer parte das “decisões políticas que vão influenciar não apenas o município, mas o País”. Pouco menos de um mês depois, a reportagem voltou a entrar em contato com Mariana. Ela confirmou que conseguiu tirar a documentação para votar este ano.