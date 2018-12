Rodaben quer novo prédio para a Câmara Municipal

O vereador Luiz Carlos Cezaretto, o Luiz da Rodaben (PP), foi eleito o novo presidente da Câmara de Americana para o biênio 2019-2020, durante sessão extraordinária na manhã desta sexta-feira. Com discurso focado na harmonia entre os parlamentares, o novo chefe do Legislativo disse que pretende construir um novo prédio para a câmara a fim de deixar de pagar aluguel para os proprietários do prédio que hoje é usado como sede.

Foto: Câmara de American/Divulgação

A eleição teve início por volta das 9 horas. Por um problema no sistema digital, precisou ser feita em cédulas. Rodaben teve 13 votos favoráveis, enquanto seu concorrente, Odir Demarchi (PR), cujo nome passou a encabeçar a chapa somente após a tarde desta quinta-feira, somou seis – são necessários ao menos dez votos.

Também foram eleitos o vice-presidente Marschelo Meche (PSDB), o primeiro-secretário Léo da Padaria (PC do B), o segundo-secretário Dr. Otto Kinsui (MDB), o terceiro-secretário Dr. Alfredo Ondas (MDB) e a quarta-secretária Judith Batista (PDT). Além disso, foram definidos os novos presidentes e membros de todas as comissões permanentes, que discutem os assuntos do município de forma segmentada e dão pareces a projetos de lei conforme os temas.

MUDANÇA

Não é nova a reclamação sobre a estrutura do prédio da câmara, hoje alugado com o custo de R$ 57 mil por mês. Por ser antigo, o espaço tem problemas na rede de energia, que não permite que os gabinetes tenham ar-condicionado, por exemplo. Desde o ano passado, a presidência tenta negociar uma permuta entre o prédio e uma área da prefeitura, para não pagar mais aluguel, mas a troca está caminhando a passos lentos.

Logo após ser eleito, Rodaben deixou claro que não vai esperar muito tempo pelo resultado da negociação e que prefere a construção de uma nova sede para o Legislativo.

“Nós conversamos com vários vereadores e a ideia é que a gente possa construir um novo prédio, porque o que a gente paga de aluguel em quatro anos é suficiente para uma construção. Todo mundo quer sair do aluguel, por que que a câmara não sai? Em várias cidades da região, os prédios são próprios. Já conversei muito com o Omar, tenho apoio dele para que a gente possa construir um novo prédio”, afirmou.

O novo presidente não descartou a negociação, mas disse que, mesmo que ela ocorra, um prédio novo seria mais vantajoso.