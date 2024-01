Eleições vão mexer no primeiro escalão da Prefeitura de Americana

As eleições municipais deste ano vão mexer no primeiro escalão da Prefeitura de Americana. O secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Cezaretto, já confirmou que tentará se reeleger vereador e, portanto, precisará sair do Executivo até abril.

Secretário Luiz Cezaretto, durante entrevista à Rádio Clube – Foto: Claudeci Junior/Liberal

De acordo com a legislação, secretários municipais que forem se candidatar a vereador precisam deixar suas funções na prefeitura seis meses antes da eleição.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Portanto, Cezaretto, também conhecido como Luiz da Rodaben, só pode ficar na administração municipal até abril, já que o próximo pleito está marcado para 6 de outubro.

Em 2020, ele foi eleito para seu terceiro mandato seguido como vereador. Porém, licenciou-se do cargo para ser secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano no governo Chico Sardelli (PV).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Sua cadeira no Legislativo é ocupada pelo primeiro suplente do Cidadania, Dr. Otto Kinsui. Quando se desligar da prefeitura, Cezaretto deverá reassumir seu lugar na câmara.

Ao LIBERAL, ele disse que sua vontade era continuar na secretaria, mas o partido e seus aliados na prefeitura o convenceram a disputar a eleição. Segundo ele, seu substituto deverá ser uma pessoa que já trabalha na pasta, mas o nome ainda está indefinido.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

No mês passado, Chico afirmou que, no início deste ano, falaria com os secretários sobre os cuidados a serem tomados em virtude das eleições.

“Oficialmente, nós não iniciamos essa conversa, mas, caso tenha secretário [que vai sair], como é o caso do Cezaretto, iremos substituir sem muitos traumas, sem muita confusão, de forma pacífica”, comentou.