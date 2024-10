Ex-presidentes da câmara e herdeiros políticos ficam de fora do Legislativo em Americana

Thiago Martins já foi presidente da câmara e não conseguiu se reeleger - Foto: Câmara de Americana/Divulgação

O currículo ou o apoio de nomes conhecidos em Americana não foi o suficiente para alguns candidatos a vereador nas eleições do último domingo (6). Ex-presidentes da câmara e herdeiros políticos tiveram resultados abaixo do necessário e ficaram de fora da próxima formação da Casa.

Dos 19 parlamentares que atualmente compõem a câmara, 16 tentaram a reeleição e três não conseguiram: Silvio Dourado (PL), Thiago Martins (PL) e Marschelo Meche (DC).

Ao LIBERAL, Dourado apontou o aumento na sua votação em relação a 2020, de 1.068 para 1.744, e lembrou que, além do resultado individual, é necessário levar em consideração o desempenho do partido, as outras candidaturas dentro da legenda e o quociente eleitoral.

Isso fez com que ele, Martins, Levi Rossi (PRD), Gago (PRD), Rafael Macris (PP) e Coronel Daniel (DC) ficassem de fora mesmo tendo mais votos que a última colocada entre os eleitos, que foi Talitha De Nadai (PDT).

Já Meche acredita que os seus problemas de saúde impactaram significativamente na campanha e, consequentemente, no resultado.

Por fim, Martins destacou méritos do período em que foi presidente da Casa, no biênio 2021/2022, como a mudança do prédio na Praça Divino Salvador para a Avenida Monsenhor Bruno Nardini.

“Era uma chapa muito forte [do PL], com sete vereadores e no melhor cenário voltaria cinco, o que aconteceu. Não tenho do que reclamar, é natural”, comentou.

Mais casos

Outros três ex-presidentes do Legislativo americanense não conseguiram se eleger: Paulo Chocolate (União), que também já foi prefeito do município após a cassação de Diego De Nadai — em julho de 2014 e de dezembro de 2014 a janeiro de 2015 —, Kim (PDT) e Delegado Alfredo Ondas (Podemos).

Também fracassaram na tentativa de uma das cadeiras Omar Najar Neto (MDB), neto do ex-prefeito Omar Najar, e Rafael Macris, filho do ex-deputado Vanderlei Macris.