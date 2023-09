Cada pessoa tem um local específico para votar e deverá comparecer com título de eleitor, além de documento com foto

Urnas já estão no cartório da 158ª Zona Eleitoral - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A eleição do Conselho Tutelar em Americana, no próximo domingo, das 8h às 17h, terá 16 pontos de votação espalhados por diversas regiões da cidade. Conduzido pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), o pleito elegerá cinco conselheiros que atuarão pelos próximos quatro anos, sendo que a posse está prevista para o dia 10 de janeiro de 2024.

A expectativa do CMDCA é de que pelo menos 14 mil eleitores participem do pleito, que terá duas novidades neste ano: o uso das urnas eletrônicas para dar mais agilidade e transparência ao processo, bem como a especificação do local de votação de cada eleitor (veja o quadro). A participação é facultativa.

Por ser uma eleição que utilizará a base de dados do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), o cidadão terá de se dirigir, com documento com foto e título de eleitor, a uma unidade municipal de educação pré-determinada — levando em consideração as eleições federais e estaduais de 2022.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Por exemplo, o eleitor que votou na Etec (Escola Técnica Estadual) Polivalente no ano passado — local onde houve mais votos —, na eleição do Conselho Tutelar deste ano, votará na Emei (Escola Municipal de Educação Infantil) Jacina, na Vila Nossa Senhora de Fátima.

O pleito contará com a fiscalização da Gama (Guarda Municipal de Americana), principalmente quanto ao transporte de eleitores por parte dos candidatos, que é proibido.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

As regras serão as mesmas de uma eleição comum, ou seja, só serão permitidas manifestações individuais e silenciosas. Não será permitido entrar na cabina portando celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer objeto que possa comprometer o sigilo do voto.

“Os eleitores são primordiais. Esse movimento da população de ir, de escolher o seu candidato, de entender quais são as propostas e de entender, principalmente, a experiência de cada um deles com o tema é muito importante, mesmo a votação sendo facultativa”, comentou Mariana Zimmermann, presidente do CMDCA.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ao todo, serão 13 candidatos, que passaram por provas, testes psicológicos e tiveram de comprovar experiência de trabalho com crianças e adolescentes. O profissional eleito terá de se dedicar exclusivamente à função, por isso a remuneração prevista é de R$ 6.614,92, mais benefícios.

Os conselheiros tutelares são responsáveis por verificar se a criança ou o adolescente está em situação de risco ou de vulnerabilidade social e encaminhar para a Vara da Infância e da Juventude e para o acolhimento. Segundo Mariana, o caso mais comum é de negligência dos pais.

LOCAIS DE VOTAÇÃO ONDE VOCÊ VOTOU NAS ELEIÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS EM 2022 ONDE VOCÊ DEVERÁ VOTAR NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NESTE ANO Emef Profª. Darcy Ribeiro, E.E Profª. Maria do Carmo Augustini, E.E. Prof. Marcelino Tombi, E.E. Prof. Wilson Camargo e E.E. Profª. Niomar Apparecida Mattos G A Gurgel Emef Darcy Ribeiro

Rua da Igualdade, 364 – Jardim da Paz E.E. Profª. Ornella Rita Ferrari Sacilotto e Emef Paulo Freire Emef Paulo Freire

Rua Jales, 61 – Parque Novo Mundo E.E. Prof. Alcindo Soares do Nascimento e Emef Prof. Florestan Fernandes Emef Prof. Florestan Fernandes

Rua Japão, 701 – Morada do Sol E.E. Anna Peres da Silva, Ciep Prof. Milton Santos, E.E. Prof. Sinesia Martini e E.E. Prof. Martinho Rubens Belluco Ciep Prof. Milton Santos

Rua Felício Zamperlin, 200 – Parque Dom Pedro II Ciep Profª. Maria Nilde Mascellani e E.E. Prof. Silvino José de Oliveira Ciep Profª. Maria Nilde Mascellani

Rua Nara Leão, 750 – Parque Residencial Jaguari Ciep Profª. Oniva de Moura Brizola, E.E. Prof. Bento Penteado dos Santos, Casa da Criança Urupê, E.E. Profª. Hylda Pardo de Oliveira, E.E. Profª. Clarice Costa Conti e E.E. Prof. Antonio Zanaga Ciep Profª. Oniva de Moura Brizola

Rua Ari Barroso, 105 – Antonio Zanaga I Ciep Profª. Philomena M. M. Rosetti, FAM (Faculdade de Americana), Emef Prof. Jonas Correa de Arruda Filho, E.E. Prof. Maura Arruda Guidolin, E.E. Prof. João Solidário Pedroso, Emei Potira e Emei Paturi Ciep Profª. Philomena M. M. Rossetti

Rua Chucri Zogbi, 10 – São Vito E.E. Profª. Dilecta Ceneviva Martinelli, E.E. Prof. Octavio Ceasar Borchi, Emei Casa da Criança Grauna, E.E. Profª. Delmira de Oliveira Lopes e Emei Carandá Casa da Criança Araúna

Rua dos Colibris, 721 – Jardim dos Lírios E.E. Prof. Anísio Spínola Teixeira, E.E Profª. Maria José de Mattos Gobbo e E.E. Prof. Luiz Hipolito Casa da Criança Maíra

Rua Alfredo Spinola de Mello, 248 – Parque Gramado E.E. Profª. Antonieta Ghizini Lenhare, E.E. Professora Olympia Barth de Oliveira, Colégio Antares, Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e Fatec (Faculdade de Tecnologia) Casa da Criança Tahira

Rua Itanhaém, 311 – Jardim Ipiranga E.E. Profª. Anna Maria Lucia de Nardo Moraes Barros Casa da Criança Taraguá

Rua José Frigeri, 270 – Jardim Brasil E.E. Profª. Risoleta Lopes Aranha e E.E. Prof. São Vicente de Paulo Emei Bacuri

Rua Sete de Setembro, 22 – Vila Rehder E.E. Prof. Constantino Augusto Pinke e E.E. Profª. Maria Frizzarin Emei Batuíra

Rua Humberto Casagrande, 635 – São Luiz E.E. Prof. Octavio Soares de Arruda, E.E. Dr. João de Castro Gonçalves, E.E. João XXIII, Instituto Salesiano Dom Bosco, Ceeja, E.E. Maestro Germano Benencase e Sesi (Serviço Social da Indústria) Emei Cunhataí

Rua Netuno, 265 – Jardim Thelja E.E Prof. Mario Patarra Fratini, Emei Jacina e Etec Polivalente Emei Jacina

Avenida Paulista, 270 – Vila Nossa Sra. de Fatima Colégio Comercial Dom Pedro II, E.E. Prof. Dr. Heitor Penteado e E.E. Monsenhor Maggi Emei Tangará

Rua Uruguai, 1267-1149 – Jardim Girassol