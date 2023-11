Eleição do Conselho Tutelar é homologada em Americana

Ministério Público voltou atrás e pediu o arquivamento do pedido de anulação feito pelo candidato Pedro Gatti, que não conseguiu se eleger

O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) homologou, no último sábado (25), o resultado da eleição do Conselho Tutelar de Americana para o mandato de 2024 a 2027.

Rita Lima, Renan Rodrigo Silva, Renata Fagionatto, Rodrigo Miletta e Aline Martins da Silva são os eleitos – Foto: Secom/Divulgação

A publicação foi realizada no Diário Oficial e aconteceu após o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) voltar atrás e pedir o arquivamento da impugnação apresentada pelo candidato Pedro Gatti, que não conseguiu se eleger.

O pedido para que a eleição fosse anulada foi apresentado por Gatti em outubro de 2023.

Segundo ele, algumas folhas tamanho A4 colocadas ao lado da entrada de algumas das sessões apresentaram o seu número de urna como sendo 1012, quando na verdade era 1002.

De acordo com Gatti, isso teria induzido eleitores a votar na candidata Aline Martins da Silva, que tinha o número 1012 e se elegeu.

Na manifestação divulgada pelo MP-SP, a promotora Renata Calazans Nasraui argumentou que aproximadamente 87% dos votos totais da eleição foram feitos em urnas eletrônicas e os outros 13% em cédulas de papel.

Petro Gatti diz que considera o resultado da eleição “injusto” – Foto: Claudeci Junior/Liberal

Nas urnas eletrônicas, o eleitor teve a possibilidade de ver a foto do candidato votado e relatar ao mesário caso tivesse problemas.

Já quanto às cédulas de papel, nas quais o eleitor escrevia o nome, o número ou o nome e o número do candidato de sua preferência, nenhuma cédula com “Pedro Gatti 1212” foi encontrada.

Além disso, foram contabilizados 71 votos no número 1012 e mesmo se, hipoteticamente, fossem contabilizados a Gatti, ele não conseguiria ser eleito.

“Não há razão para se pensar na instauração de inquérito civil, tampouco para adoção de medidas extremas em vias judiciais”, pontuou Renata.

Portanto, foram eleitos para o mandato de quatro anos: Rita Lima (1.068 votos), Rodrigo Miletta (974 votos), Renata Fagionatto (878 votos), Aline Martins da Silva (857 votos) e Renan Rodrigo Silva (695 votos). Gatti foi oitavo colocado e ficou como suplente (562 votos).

Em conversa com o LIBERAL, Gatti disse que está avaliando entrar com um mandado de segurança e apresentar um recurso.

“Eu considero que foi uma injustiça. Tinha prova cabal para isso, tinha legalidade, tinha documentação, mas infelizmente é o Judiciário quem decide”, lamentou.