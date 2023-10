Eleição define os cinco novos membros do Conselho Tutelar de Americana

Os novos conselheiros são: Rita Lima, Renan Rodrigo Silva, Renata Fagionatto, Rodrigo Miletta e Aline Martins da Silva - Foto: Divulgação

O resultado da eleição do Conselho Tutelar de Americana foi divulgado na noite deste domingo (1º) pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). Foram eleitos para o mandato de quatro anos: Rita Lima (1.068 votos), Rodrigo Miletta (974 votos), Renata Fagionatto (878 votos), Aline Martins da Silva (857 votos) e Renan Rodrigo Silva (695 votos).

Ao longo do dia, 7.340 eleitores foram às urnas para eleger os cinco conselheiros titulares e cinco suplentes, de um total de 13 candidatos. Houve aumento de 17,4% na presença de eleitores em relação aos 6.252 votantes na eleição de 2019 na cidade. A apuração dos votos foi realizada na Casa dos Conselhos.

Os cinco suplentes são: Thiago Colombo Silva (642 votos), Daniele de Freitas Franco (618 votos), Pedro Gatti (562 votos), Rosane Bassan (476 votos) e Luciana Rebouças (178 votos).

Outros três candidatos tiveram as seguintes votações: Mêncio Toledo (170 votos), Camila Sanches de Souza Sant Anna (169 votos) e Lidia Rodrigues (53 votos).

“A votação transcorreu dentro da normalidade. O número de votantes foi maior que há quatro anos. O voto é facultativo e os eleitores tiveram a oportunidade de exercer a sua cidadania e contribuir com o processo para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Desejamos a todos os eleitos uma boa gestão em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente e que o trabalho desenvolvido seja referência na nossa cidade. Agradecemos a todos que colaboraram para o êxito do processo eleitoral”, disse a presidente do CMDCA, Mariana Leite Zimermann Araújo.

O prefeito Chico Sardelli, que votou na manhã deste domingo, parabenizou os eleitos e a todos os candidatos que participaram da eleição, assim como os organizadores, servidores e colaboradores. “Os eleitores foram às urnas e cumpriram seu dever cívico em prol da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. O Conselho Tutelar tem um importante papel a cumprir e condições para exercer um bom trabalho na cidade, com o apoio da nossa Administração. Parabenizo os candidatos eleitos, suplentes e os participantes deste pleito. Desejo um bom mandato ao novo Conselho Tutelar. Parabenizo também o CMDCA, a presidente Mariana, e a Comissão Eleitoral pela condução de todo o processo e a todos que colaboraram”, disse o prefeito.

O vice-prefeito Odir Demarchi também parabenizou os eleitos e todo o processo. “É uma eleição muito importante para nossa cidade e ficamos felizes em ver essa grande participação dos eleitores. Parabéns a todos os eleitos e à organização de todo o processo eleitoral”, afirmou.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, acompanhou a apuração e desejou sucesso aos conselheiros. “Foi um processo que teve muito empenho, dedicação, competência e seriedade, pois a responsabilidade é grande para que tudo seja organizado, preparado e executado. Agradecemos a todos, CMDCA, Ministério Púbico, Justiça Eleitoral e todos os apoiadores. Desejo aos conselheiros uma boa gestão e vamos juntos trabalhar em prol das crianças e dos adolescentes do município”, disse Juliani.

Pela primeira vez na eleição do Conselho Tutelar foram utilizadas urnas eletrônicas para a votação em 41 sessões de votação. Também foram necessárias seis urnas de lona e cédulas de papel, visando adequar as sessões que ficaram muito distantes da abrangência territorial das sessões originais de votação.

Cerca de 200 pessoas, entre servidores, colaboradores, Polícia Civil, Guarda Municipal e equipe de apoio trabalharam na eleição. A promotora de Justiça da Infância e Juventude, Renata Calazans Nasraui, também esteve presente na apuração dos votos.