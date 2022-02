Educação tem vagas abertas para 120 estagiários em Americana

A Secretaria de Educação de Americana está com vagas abertas de estágio para estudantes de pedagogia, administração e tecnologia da informação. Os candidatos não precisam ter experiência profissional e devem enviar os currículos para o e-mail: rh_estagiarios@seduc.pma.com.

Os salários são de R$ 900 para uma carga de 30 horas semanais, R$ 766,66 para 25 horas semanais e R$ 633,33 para 20 horas semanais. Ao todo, são 120 vagas disponíveis: 100 para os cursos de pedagogia; 10 para administração e 10 de tecnologia da informação.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A primeira etapa do processo será o envio e análise do currículo. Se for selecionado, a Secretaria de Educação vai entrar em contato com o estudante e convocá-lo para comparecer pessoalmente. Nesta etapa, o candidato deve entregar uma declaração original de matrícula da faculdade em que estuda, e duas fotos 3×4.