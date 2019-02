Educação divulga edital de contratação de professores

A Secretaria de Educação de Americana realizará processo seletivo simplificado para contratação de professores temporários substitutos. Esses profissionais atuarão nas escolas da rede pública municipal com o objetivo de suprir vacâncias, licenças, afastamentos e ausências de professores titulares efetivos.

O critério para a seleção dos candidatos será a análise de títulos e o tempo de serviço no magistério. Entre 2017 e início de 2019, 51 professores se desligaram da Secretaria de Educação, entre pedidos de demissão, aposentadorias e falecimentos. Foto: Arquivo / O Liberal

As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo site https://processoseletivo.seducpma.com, a partir de 9 horas desta quarta-feira (6) até as 23h59 do dia 12 deste mês. Não será cobrada taxa de inscrição.

No ato da inscrição, os candidatos devem fornecer dados pessoais como nome completo, data de nascimento, endereço completo, telefones, e-mails, RG, CPF, número NIS (NIT/PIS/PASEP), grau de escolaridade, número de filhos menores de 18 anos, e declarar se possui algum tipo de deficiência.

Além disso, deverá informar a quantidade de diplomas ou certificados devidamente reconhecidos pelo MEC, além do tempo de atuação como docente.

“É bom salientar que esses professores serão contratados por tempo determinado, de acordo com a necessidade da Administração Municipal. Agradeço o empenho da Comissão de Educação nomeada pelo prefeito Omar Najar, que realizou um levantamento junto à secretaria e dimensionou as reais necessidades da rede municipal quanto ao número de professores necessários. Esse processo seletivo só pôde ser realizado graças ao trabalho desses profissionais”, avaliou a secretária de Educação, Evelene Cesare Ponce Medina.

Vagas, funções, salário e escolaridade

– 25 vagas para professor de creche substituto – R$ 12,81 por hora – habilitação específica para o magistério (Ensino Médio) ou licenciatura em pedagogia ou curso normal superior (equivalente à licenciatura em pedagogia);

– 5 vagas para professor de Educação Básica 1 – Educação Infantil substituto – R$ 19,07/hora – mesma escolaridade da função anterior;

– 15 vagas para professor de Educação Básica 1 – Ensino Fundamental substituto – R$ 19,07/hora – idem;

Há ainda vagas para professor de Educação Básica 2 substituto, com salário de R$ 20,91 a horas e exigência de ensino superior completo nas disciplinas específicas de Artes, Ciências Físicas e Biológicas, Geografia, História, Educação Física, Inglês, Língua Portuguesa e Matemática. Nesse caso, há uma vaga para cada uma das disciplinas.

O edital com as informações completas pode ser consultado no link https://goo.gl/JWLeWr .

As informações são da assessoria de comunicação da Prefeitura de Americana.