Educação de Americana convoca 50 professores aprovados em concurso público

Também serão convocados outros profissionais da educação e aprovados em cinco cargos; veja as instruções e as vagas

A Prefeitura de Americana convoca neste sábado (9) 50 professores, além de outros profissionais da educação e aprovados em mais cinco cargos, que participaram do concurso realizado em janeiro de 2023. O LIBERAL chegou a receber reclamações quanto ao número de professores chamados para contratação, principalmente do ensino fundamental.

De acordo com o Executivo, a convocação será oficializada no Diário Oficial do Município e terá os horários de apresentação dos candidatos aprovados (às 9h ou às 13h30), que deverão comparecer na sexta-feira (15) no Auditório Villa Americana, nas dependências do Paço Municipal — na Avenida Brasil, 85, Centro. Também será enviado um telegrama aos convocados.

O edital deste sábado irá convocar professores de creche, educação básica 1 e 2 e educação especial, além de pedagogos, escriturários, inspetor de alunos, monitores escolares, psicólogo, ajudantes geral, engenheiro e farmacêutico.

Dos 50 professores que serão chamados, metade trabalhará na educação básica 1, sendo 12 no ensino fundamental e 13 no infantil. Também há um alto número de professores de creche (11) e da educação básica 2 em seis matérias (12).

“A administração tem qualificado a Educação com investimentos diversos, tanto no reconhecimento dos educadores quanto na infraestrutura de escolas, e a entrada de servidores aprovados por meio de concurso público vai nos permitir atender as crianças e adolescentes com ainda mais carinho e profissionalismo”, explicou o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

Até fevereiro deste ano, conforme noticiou o LIBERAL, 76% dos concursos tinham sido convocados para funções que variam desde professores até inspetores de alunos.

Entretanto, enquanto para algumas funções o número de convocados ultrapassou a quantidade prevista no edital do concurso, mas para outras nenhum concursado foi chamado.

