Educação de Americana anuncia datas para inscrições para vagas em creche

A Secretaria de Educação de Americana vai abrir inscrições para vagas em creches entre os dias 3 e 6 de maio. Podem ser inscritas crianças de quatro meses completos (nascidas até o dia 6 de janeiro de 2021) até três anos.

Nos primeiros 100 dias de seu governo, o prefeito Chico Sardelli (PV) conseguiu zerar a fila de espera de 698 crianças. A abertura de novas inscrições nesse momento é para atender a demanda fluida pelo serviço – ou seja, com o nascimento de novos bebês sempre há uma procura por vagas em creches.

Os interessados em inscrever os filhos devem procurar uma Casa da Criança, creche ou unidade assistencial que trabalhe em parceria com o poder público para fazer a inscrição. O atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 16h.

É necessário apresentar originais e cópias da certidão de nascimento da criança, comprovante de endereço e, se houver, comprovante de trabalho da mãe.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, havia adiantado ao LIBERAL no início do mês a abertura de novas inscrições em maio. O chefe da pasta explicou que, para lidar com essa nova demanda, a prefeitura abriu um chamamento público para ofertar 300 vagas na rede privada: 150 no período parcial e 150 no integral.

“Já estamos prevendo, para atender essa nova demanda, essas vagas do chamamento. Se for o caso, fazer uma readequação dentro da nossa rede. Temos vagas remanescentes em várias regiões da cidade, ociosas, que poderão ser preenchidas a partir da primeira semana de maio”, disse o secretário na ocasião.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Atualmente, a secretaria já conta com 658 vagas em aberto. Contudo, não necessariamente essas vagas estão nas regiões com maior demanda na cidade.

A prefeitura estuda o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino no mês de maio.