Educação convoca 15 professores temporários em Americana

A Secretaria de Educação de Americana convocou 15 professores temporários para atuarem no ensino fundamental. A publicação foi feita na edição de sábado (24) do Diário Oficial do município.

Segundo a pasta, o chamamento foi necessário para suprir profissionais afastados e que se desligaram da rede. “A convocação de professores temporários visa à substituição de professores em licença-saúde ou que rescindiram contrato de trabalho”, explicou a Secretaria de Educação.

Os convocados devem comparecer no dia 29 de julho, às 9h, na Secretaria de Educação. A sede da unidade é na Rua dos Professores, número 40, no Centro de Americana. O lista dos convocados e os documentos que precisam ser apresentados está disponível no Diário Oficial.

Os educadores foram selecionados em concurso público realizado em 2019. Segundo a prefeitura, atualmente a cidade conta com 10 professores temporários.