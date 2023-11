Educação ambiental entra na grade curricular da rede municipal de ensino de Americana

A Prefeitura de Americana firmou uma parceria com a Associação Barco Escola da Natureza para um projeto de educação ambiental na rede municipal de ensino.

O “Navegando nas Águas do Conhecimento” estará na grade de ensino do ano letivo de 2024, com o objetivo de conscientizar e capacitar os alunos sobre o tema.

A assinatura foi feita nesta terça-feira (31), pelo prefeito Chico Sardelli (PV), junto aos secretários de Educação, Vinicius Ghizini, e de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira.

Convênio com a prefeitura foi assinado na terça-feira – Foto: Secom / Divulgação

De acordo com a prefeitura, a educação ambiental será parte integrante do currículo escolar no próximo ano, com incentivo à compreensão das responsabilidades da vida pessoal e coletiva.

Na prática, a iniciativa irá proporcionar visitas ao Reservatório Salto Grande. A prefeitura afirmou que as crianças terão três horas de visitação no reservatório, mas não especificou a frequência das idas. De acordo com Chico, a temática é importante para os recursos do município.

“Temos muito carinho pelo Barco Escola e em especial pelo Reservatório Salto Grande. A educação ambiental é o caminho para que a sociedade se conscientize sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e naturais de Americana”, declarou via assessoria de imprensa.

O projeto tem vigência de 12 meses e irá atender todas as escolas da rede municipal, abrangendo 12 mil estudantes e profissionais. Nas discussões socioambientais do reservatório, assim como o entorno e sociedade. O corpo técnico do Barco Escola ainda irá amparar os estudantes na busca por possíveis soluções.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.