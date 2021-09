Educação abre matrícula antecipada para crianças, jovens e adultos em Americana

A Secretaria de Educação de Americana abriu as inscrições para matrículas antecipadas para chamada escolar em 2022 na rede municipal e estadual. As oportunidades são para crianças, jovens e adultos que se encontram fora das unidades de ensino, inclusive na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos).

As inscrições podem ser feitas até 17 de setembro para crianças nascidas a partir de 31 de março de 2015. Os pais ou responsáveis ou o próprio interessado em garantir uma vaga devem comparecer na unidade escolar mais próxima de sua residência, munidos de documentos pessoais do aluno e do responsável, cópia do comprovante de endereço e fazer a inscrição.

A secretaria de Educação informou que a divulgação dos resultados para onde a matrícula do inscrito foi direcionada ocorrerá a partir da segunda quinzena do mês de novembro.

Atualmente, a rede municipal tem 54 escolas e aproximadamente 13 mil alunos matriculados. Já a estadual, mantém 40 unidades de ensino em Americana e 16.781 estudantes.