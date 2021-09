Educação abre, dia 27, inscrições para creche em Americana

A Secretaria de Educação de Americana abrirá no dia 27 de setembro as inscrições para vagas nas creches. O prazo se encerra no dia 30 do mesmo mês. Podem ser cadastradas, crianças com idade entre quatro meses e 3 anos.

Segundo a pasta, as crianças precisam ter quatro meses completos, ou seja, nascidas a partir de maio de 2021. As inscrições devem ser realizadas das 8 às 12 horas e das 13 às 16 horas nas unidades escolares.

A secretaria informa ainda que as entidades assistenciais que trabalham em parceria com a prefeitura também são postos de inscrições. A regra, porém, não vale para as unidades particulares, que mantém o convênio “Creche para Todos”.

Para efetivar as inscrições, é necessário apresentar certidão de nascimento ou RG da criança; comprovante de endereço no nome dos pais ou dos responsáveis legais; comprovação e justificativa para endereço indicativo caso o utilizado para fins de classificação não for o residencial; e comprovante de trabalho da mãe da criança se ela declarar que está trabalhando.

No caso de declarações de trabalho ou de residência assinadas por terceiros, quando este não estiver presente para assinatura, a escola solicitará reconhecimento de firma ou cópia do RG ou CNH.