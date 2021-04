Edson Pramparo assume direção do Hospital Municipal de Americana

Novo gestor assume comando do hospital em meio ao pior momento da pandemia, com apenas um leito de UTI vago

O gestor administrativo Edson Eduardo Pramparo foi nomeado pelo conselho diretor da Fusame (Fundação Saúde de Americana) para administrar o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

Pramparo assume o hospital após José Carlos Marzochi pedir exoneração do cargo e em meio ao pior momento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). O HM estava, até esta quarta-feira (7), com 100% dos leitos de enfermaria ocupados e 96% da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), com apenas uma vaga disponível para pacientes com a doença.

Pramparo tem 15 anos de experiência na gestão de serviços de saúde – Foto:

A informação foi confirmada pela prefeitura e consta em ata de reunião realizada na quarta-feira pelo conselho da Fusame, publicada no Diário Oficial do município nesta quinta-feira.

Pramparo possui pós-graduação em Gestão de Pessoas pela USP (Universidade de São Paulo) e em Administração Hospitalar pela Santa Casa de São Paulo, além de Especialização em Gestão de Redes de Saúde, pela Fiocruz.

Natural de São Carlos, o novo gestor tem experiência de 15 anos em gestão administrativa e operacional em unidades hospitalares de grande porte e alta complexidade, com atuação em hospitais de Marabá (PA), Guarulhos, Araraquara, São Carlos, entre outros. Ele também já foi docente do Centro Educacional Paula Souza, do SENAC e do Instituto Paulista de Ensino Superior, em São Carlos.

Pramparo é formado em Ciências Contábeis pela Unicep (Universidade Central Paulista) e também em Direito, pela Fadisc (Faculdade de Direito de São Carlos).

“Esse é mais um grande desafio que assumo na vida e tenho certeza de que, junto com a equipe de técnicos, nós iremos consolidar grandes conquistas para a população de Americana no que se refere ao atendimento no Hospital Municipal”, declarou Pramparo.

Secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira destacou o vasto currículo do novo administrador. “Nós conversamos muito e estamos alinhados em promover a melhor assistência possível aos usuários do Hospital Municipal”, disse o secretário.

“O Conselho Diretor da Fusame fez sua escolha técnica e temos a expectativa de que o sr. Pramparo faça uma boa gestão em função de sua experiência na área da saúde, trazendo mais tranquilidade neste momento delicado para todos nós”, destacou o prefeito Chico Sardelli (PV).