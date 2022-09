Edital prevê varrição mecanizada em dois períodos em Americana

Serviço é uma exigência à nova empresa que for assumir os trabalhos de limpeza urbana

Prestes a reforçar a limpeza urbana de Americana, a varrição mecanizada vai ocorrer em dois períodos na cidade, de segunda a sábado, conforme edital disponibilizado pela prefeitura nesta quarta-feira.

Esse serviço é uma exigência à nova empresa que for assumir os trabalhos. A contratação será feita por meio de pregão presencial.

A empresa vencedora também ficará responsável pela coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos até o aterro sanitário e também pelo fornecimento de contêineres. A sessão de disputa de preços está marcada para 13 de setembro, às 9h30.

Segundo o edital da licitação, a varrição mecanizada vai acontecer das 7 horas às 15h20 e das 18 horas às 2h20. O serviço deverá ocorrer, de preferência, em vias consideradas corredores de trânsito, avenidas, pontes, viadutos e locais que ofereçam risco à segurança dos trabalhadores se fossem realizar a operação de modo manual.

A equipe mínima para os trabalhos de varrição mecanizada, em cada turno, deverá contar com um operador de máquina e um ajudante, bem como uma varredeira mecânica e aspiradora com capacidade de armazenamento para 6 metros cúbicos de resíduos e velocidade de trabalho de, no mínimo, 5 km/h.

Conforme o LIBERAL noticiou nesta quarta, a varrição mecanizada já acontece em outros municípios do País, como Porto Alegre (RS).

De acordo com a prefeitura da capital gaúcha, a varredeira possui escovas mecanizadas que varrem, fazem a raspagem e recolhem os resíduos com as mesmas similaridades de um aspirador de pó doméstico.