Edição do LIBERAL é afetada pela greve

A greve nacional dos caminhoneiros impacta a produção da edição impressa do LIBERAL. A empresa aguarda a chegada de um carregamento de bobinas de papel-jornal para recompor o seu estoque. A edição desta quinta-feira circula com quatro páginas a menos do que o de costume, no formato germânico, adotado pelo jornal desde o mês de agosto do ano passado.

Com o atraso nas entregas por conta da greve dos caminhoneiros, entre sexta-feira e domingo o jornal deverá circular em formato berliner, que tem largura igual à do formato germânico, mas altura pouco menor.

Excepcionalmente, a edição traz hoje uma página, e não duas, da editoria de Opinião. Os resultados das loterias são publicados nesta quinta na página 7, e não na 4.

Apesar do desabastecimento de papel, o Grupo Liberal informa que mantém seu compromisso de levar informação aos leitores. Além da edição impressa, o noticiário é publicado no portal liberal.com.br, nas redes sociais e nas rádios VOCÊ AM 580 e 94.7 FM. O contato com o jornal pode ser feito pelo 3471-0301 e pelo WhatsApp (19) 99271-2364.