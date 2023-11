Edição de estreia da Feira Natal em Americana reuniu 25 caravanas na Fidam

Pela primeira realizado vez no município, evento recebeu 4 mil pessoas e agradou visitantes

Feira Natal Limeira foi realizada na Fidam pela primeira vez - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A Feira Natal Limeira em Americana, realizada na última semana, na Fidam (Feira Industrial de Americana), atraiu 25 caravanas ao longo dos quatro dias de organização.

Pela primeira vez no município, o evento reuniu um público de 4 mil pessoas, que puderam conferir produtos de 84 expositores, voltados para o artesanato com temática natalina.

Estiveram presentes visitantes de cidades como Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré, Paulínia, Nova Odessa e Campinas. Ao todo, 25 caravanas (grupos em ônibus ou van) se dirigiram a Americana para comparecer à feira. A organizadora de uma das excursões, Maria Amélia Teixeira, aprovou o evento na edição de estreia.

“Sempre trago minhas caravanas às feiras. Gostei e aprovei o evento. Pretendo voltar ano que vem para a feira de artesanatos e, em setembro, na de patchwork”, afirmou.

A feira natalina foi a terceira realizada pela D.A Produções e Eventos em Americana em 2023. Antes, foram promovidas a Feira Limeira Artesanatos e a Feira Limeira Patchwork – todas na Fidam e pela primeira vez na cidade.

O expositor Wilian Bonfim, do estande Ateliê Sweet Vitta, avaliou de forma positiva a participação na feira.

“Por ter sido nossa primeira experiência, fomos muito bem. As vendas foram compensatórias”, disse. No evento, ofereceu artesanatos com pintura em MDF, pintura americana e decoração.

Para o ano que vem, a D.A Produções e Eventos já confirmou o primeiro evento em Americana. A Feira Limeira Artesanatos terá sua segunda edição no município, novamente na Fidam, entre os dias 6 e 9 de março. Aos interessados em expor seus produtos, a venda de estandes está aberta pelo telefone (19) 99975-2390.

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle