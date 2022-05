Ecoponto vira criadouro de animais peçonhentos e gera queixas

Ecoponto recebe volume muito grande de entulho, o que causa problemas - Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O Ecoponto do Jardim da Mata, localizado na Rua dos Pinhais, número 61, em Americana, virou um criadouro de animais peçonhentos e tem preocupado os moradores da região da Praia Azul. A vizinhança relata o aparecimento constante de escorpiões e ratos há algum tempo.

De acordo com a dona de casa Jessica Ribeiro Nogueira, de 30 anos, moradora do entorno do ecoponto, o problema é o entulho de obra descartado no local. “A prefeitura vem e limpa tudo, as madeiras, as folhagens, só que o entulho eles nunca retiraram”, disse.

Segundo ela, antes de instalarem o ecoponto no local, há quatro anos, houve uma reunião com os moradores da região na qual foram informados de que caçambas seriem disponibilizadas para o descarte desses entulhos e que as mesmas seriam retiradas de duas a três vezes na semana. Os moradores nunca viram as caçambas e a promessa não foi cumprida até hoje.

Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de Americana informou que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos realiza periodicamente a limpeza em todos os ecopontos do município e que não era para existir caçambas nesses locais.