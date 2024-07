‘É maravilhoso ver as famílias na alegria e na paz’, diz padre Marcelo Fagundes

Para o pároco Marcelo Fagundes, a festa promove a união familiar e a fé - Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Com o tema “Uma festa que os filhos levam os pais e os netos levam os avós”, a 14ª Festa da Paróquia do Senhor Bom Jesus, no Jardim Girassol, em Americana, tem como principal objetivo reunir famílias e fortalecer os laços de amor e união.

O evento, que começa no dia 5 de julho, é, segundo o padre Marcelo Fagundes, líder da paróquia, uma oportunidade para as famílias descobrirem a importância da convivência harmoniosa e do amor mútuo.

“Que o Senhor Bom Jesus nos ajude sempre a descobrir e viver nesse amor que ele tem por nós e que cada pessoa possa responder a ele com fé e fidelidade a esse amor de Deus”, destacou.

Para o pároco, a festa não é apenas uma ocasião de celebração, mas um momento importante para o encontro de gerações. “União, amor e alegria são forças internas muito grandes. Vemos ao redor das mesas toda a família, as pessoas chegam e juntam mais mesas. E assim nos fortalecemos e formamos uma comunidade de fé”, comentou.

A importância da fé sendo transmitida de geração em geração é um dos pilares do evento. “A festa da paróquia tem essa importância, de reunir as famílias para confraternizarem, e é maravilhoso vê-las na alegria e na paz”, afirmou o padre.

Realizada anualmente, a festa já se tornou tradição – Foto: Marcelo Rocha_Libreal

Ele ressalta que a devoção ao Senhor Bom Jesus é uma expressão de piedade popular, que reflete sobre o sofrimento de Jesus e encontra na sua imagem a representação do amor divino por todos nós.

O padre também faz uma reflexão sobre os desafios enfrentados na vida, comparando-os ao flagelo de Jesus. “Muitas vezes na vida também enfrentamos e passamos por grandes desafios e muitas vezes situações extremas que se tornam para nós um flagelo. Por exemplo, ver nossos irmãos do Rio Grande do Sul passando por todo esse problema, é um grande flagelo, mas não é o fim. Precisamos ter esperança, não podemos desistir e muitas pessoas, com a fé no Senhor Bom Jesus, descobrem a força para enfrentar e seguir com a missão”. Além do aspecto espiritual e comunitário, a festa oferece uma vasta gama de atrações gastronômicas, com 17 estandes de comidas e bebidas, além de atrações musicais.