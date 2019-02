Dúvidas e ruas ‘vazias’ marcam primeiro dia da nova Área Azul

O primeiro dia de operação da nova Área Azul de Americana foi marcado por falta de informação, com usuários reclamando da ausência de agentes para explicar o funcionamento do sistema. Além disso, ruas tradicionalmente conhecidas por estarem sempre lotadas em horário de pico, como a Princesa Isabel e a 12 de Novembro, estavam praticamente vazias, com diversas vagas disponíveis em plena sexta-feira.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

A Área Azul agora conta com 2.020 vagas, mais que o triplo do número anterior (600). A ampliação fez com que vias que antes não tinham a cobrança passassem a ter, o que gerou reclamações de comerciantes.

O montador de móveis Carlos de Oliveira, 63, parou no terminal de autoatendimento da Rua Jorge Jones e se surpreendeu quando viu que não eram aceitas cédulas. As unidades aceitam cartão de crédito e débito e moedas, sem permitir troco, e cartões que podem ser adquiridos com agentes da Estapar, empresa que administra o serviço.

“Desisti porque nem sei como funciona e também estou sem moeda, sem cartão, só com dinheiro. Não vi instrutor nenhum. Como não vou ter como mexer, tem um estacionamento ali (apontou para rua de cima)”, disse Oliveira.

A assistente administrativa Rogéria Bochichio, 50, teve de ajudar outros motoristas a utilizar o terminal na Rua Dr. Cândido Cruz. “Em um primeiro momento ele é meio confuso, mas na segunda vez fica mais fácil. Já estou até ensinando o povo”, contou.

A enfermeira Pamela Soares de Brito, 32, não sabia que era preciso informar o número do setor no qual estacionou e foi orientada por Rogéria. “A vaga foi bem mais tranquilo (para estacionar), só atrapalhou mesmo a demora no terminal. Tive de perguntar para a moça que estava na minha frente porque eu não sabia dessa parte do setor”, explicou Pamela.

Ruas que até então não tinham cobrança foram incluídas no novo sistema. O LIBERAL percorreu essas vias e constatou pouquíssimos veículos estacionados na Rua Ipiranga (13h45), Rua Princesa Isabel (12h30 e 15h40) e na Cândido Cruz (15h10);

Já a Rua 12 de Novembro teve sua extensão de Área Azul ampliada, o que desagradou o proprietário de uma loja, Rogério Figueiredo Ferreira, 35. Ele afirmou que o movimento foi menor.

“Eu tinha uma média de 30 clientes que entravam na loja pela manhã. Hoje, até agora (16h), entraram três. Vamos ver os próximos dias. Até para eu que tem comércio já não é mais tão vantajoso porque aqui é meio afastado do Centro, não é tão ali no calçadão”, disse.

OUTRO LADO. A Estapar informou que dez agentes circulam pelos 139 setores para orientar os usuários sobre o início da fiscalização, através da colocação de um aviso no veículo. “Por mais uma semana, outras cinco agentes estarão em terminais estratégicos e de maior movimento, assim como ocorreu até o final de janeiro, para explicar o funcionamento do sistema”, disse a empresa.

Na próxima segunda, representantes da prefeitura se reunirão com a Estapar para discutir, entre outros temas, o início da aplicação de multas. Até então a informação era de que todos seriam multados a partir de março.