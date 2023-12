Durante ‘saidinha’, homem é preso com carro furtado no Jardim dos Lírios

Um homem de 25 anos que estava em “saidinha” do sistema carcerário, foi preso por receptação em Americana, na tarde desta quinta-feira (28). Segundo a PM (Polícia Militar), ele estava com um carro furtado.

Segundo dados do registro policial, os militares faziam patrulhamento pelo bairro Jardim dos Lírios, quando por volta de 16h30, viram duas pessoas desembarcarem de um Hyundai I30. Segundo os PMs, havia um cheiro de maconha no veículo, motivo pelo qual decidiram abordar os suspeitos.

No veículo, nada de ilícito foi encontrado e a chave do I30 estava com o suspeito que desceu do lado do passageiro.

Durante pesquisa no sistema policial, foi constatado que o carro foi furtado em maio deste ano, em Santa Bárbara d’Oeste. Indagado, o motorista contou que não sabia dessa informação, e afirmou que comprou o veículo por R$ 30 mil.

Já o outro suspeito, que estava com a chave do veículo, relatou que estava de “saidinha” do sistema prisional desde o dia 22 deste mês e negou a posse do I30.

Levados ao plantão policial, o passageiro foi autuado em flagrante por receptação. Ele negou que estava dentro do carro furtado ou tampouco possuía a chave do I30, como relatado pela PM. Já o motorista foi liberado, entretanto, segue como investigado pelo mesmo crime.

As investigações serão conduzidas pelo 2° DP (Distrito Policial) de Americana.