Duplicação do Viaduto Amadeu Elias é prevista para 2023, diz secretário

09 out 2021 às 07:57 • Última atualização 09 out 2021 às 16:25

A duplicação do Viaduto Amadeu Elias, em Americana, deve acontecer no segundo semestre de 2023, afirmou o secretário de Planejamento do município, Ângelo Sérgio Marton.

O prazo foi estimado pela Rumo, que fará a obra como contrapartida pelas intervenções na malha férrea da cidade, que passará a receber uma quantidade maior de trens e cargas.

Viaduto Amadeu Elias é uma importante ligação entre as regiões de Americana, e alvo de diversas polêmicas – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Segundo o secretário, o projeto de duplicação do viaduto já foi encaminhado à empresa e está em fase de análise técnica para decidir se a construção é realmente viável, levantar os custos e definir o cronograma de obras. “A Rumo, inicialmente, falou que daria para entregar no segundo semestre de 2023”, disse Marton em entrevista ao LIBERAL.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O termo de colaboração foi assinado em 15 de novembro de 2011 pela prefeitura e pela então ALL (América Latina Logística), que hoje atende por Rumo. Pelo compromisso, a construção do novo viaduto ocorreria quando fosse iniciada a duplicação da via férrea, o que segundo o secretário já aconteceu com intervenções na passarela para reforçar os trilhos.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Marton explicou que o viaduto ficaria com duas faixas sentido Centro-Bairro e duas sentido Bairro-Centro. “Pelo estudo, será traçado um viaduto paralelo ao Amadeu Elias sentido Centro-bairro pelo lado direito”.

De acordo com o secretário, a única intervenção necessária seria a desapropriação de um trecho da Rua Rio Branco, que já foi declarada de utilidade pública. A obra também atingiria parte do Cuca (Centro da Universidade do Conhecimento de Americana), na Rua Anhanguera, no Centro. “Seria necessário demolir uma pequena parte para encaixar o viaduto”, explicou.

Filosofias do cotidiano no blog da Alessandra Olivato.

Ainda de acordo com o secretário, na parte mais alta do viaduto sairia uma alça ligando-o com o futuro prolongamento da Avenida Bandeirantes, que inclui, por sua vez, uma alça de acesso ao Viaduto João Batista de Oliveira Romano. O prazo para a conclusão do prolongamento é o mês de novembro.

Cerveja é quem manda no Papo Fermentado. Confira no blog

Em nota, a Rumo informou que segue em conversas com a Prefeitura de Americana a respeito das obras previstas para a região. Disse que conforme previsto no contrato da renovação da concessão da malha paulista, a empresa duplicará a linha férrea na região e o prazo de execução das obras é de três anos.