Dupla que vendia drogas perto de quadra de esportes é presa pela Dise de Americana

Suspeitos foram flagrados com kits de menos de 40 g, por conta da liberação dessa quantidade para porte

Drogas apreendidas estavam separadas em porções de até 40 gramas - Foto: Dise/Divulgação

Policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) prenderam dois homens de 32 e 33 anos, que estariam comercializando entorpecentes perto de uma quadra de esportes, no Jardim dos Lírios, em Americana, nesta terça-feira (2).

Eles foram flagrados com kits de maconha com menos de 40 gramas, possivelmente por conta da liberação dessa medida para porte de droga pelo STF (Supremo Tribunal Federal), na semana passada.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com os investigadores, eles checaram uma denúncia de que dois suspeitos estariam vendendo drogas, em uma biqueira, que funcionava perto da quadra de esportes do bairro.

Os investigadores estiveram no local com viatura descaracterizada e abordaram um dos homens que segurava uma sacola com 33 porções de maconha e haxixe na Rua Gavião. Em seguida, os agentes se deslocaram para Rua Gardênia, onde prenderam o segundo investigado em frente a um barraco.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ele atingir os policiais com socos e mordidas para fugir, mas foi contigo e algemado. No interior da moradia, os investigadores localizaram mais 357 porções de maconha, balança de precisão, contabilidade do tráfico, uma quantia não informada em dinheiro e um celular.

Levados à sede da delegacia especializada, ambos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico , em seguida, foram encaminhados à Cadeia de Sumaré.