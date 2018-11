Dupla que aplicava golpes em caixas é detida pela PM

A PM (Polícia Militar) de Americana prendeu na tarde deste sábado (17) uma dupla acusada de aplicar golpes em caixas eletrônicos. Os dois homens foram flagrados enquanto estavam dentro de uma agência bancária na Avenida Cillos, no Jardim São Paulo. Eles chegaram a sacar cerca de R$ 2.500 da conta de uma vítima.

A ação ocorreu por volta das 17h do sábado. Uma vítima, que não teve a identidade revelada pela polícia, utilizou o caixa eletrônico de uma das agências bancárias da região. Logo depois, um dos homens utilizou o mesmo equipamento que a vítima. Ela, então, recebeu uma mensagem em seu celular avisando sobre o saque indevido na sua conta. Foto: Polícia Militar / Divulgação

A vítima acionou a PM pelo 190 e, em pouco tempo, os policiais chegaram até o local. Os homens acusados de aplicar o golpe ainda estavam dentro da agência e foram identificados como os empresários R.S.S., de 33 anos, e J.A.A., também de 33 anos, este último morador da cidade de Suzano (SP).

Eles questionaram a dupla e, devido a divergências nas versões, a PM realizou uma vistoria no veículo dos dois, que estava estacionado numa rua próxima. Dentro do carro, os policiais encontraram mais R$ 5.724 em dinheiro, diversos extratos bancários, celulares, cartões de crédito, ₲ 22.000 guaranis (moeda paraguaia, pouco mais de R$ 14) e US$ 1 dólar.

Com base nas imagens da câmera de segurança, os policiais descobriram que a dupla já havia sido flagrada instalando dispositivos em caixas eletrônicos em uma agência bancária da cidade de Serrana (distante cerca de 190 quilômetros de Americana) no mesmo dia. Os dois golpistas foram detidos e levados para a CPJ (Central da Polícia Judiciária).