Dupla que aplicava golpe das fotos contra idosos é presa em Americana

Dois homens, de 22 e 24 anos, que aplicavam o golpe das fotos em simulações de entregas de presentes para idosos, foram presos no início da noite desta segunda-feira (16), no bairro Cidade Jardim, em Americana, após uma abordagem da Gama (Guarda Municipal de Americana). Eles usavam as fotos das vítimas para abrir contas digitais ou instalar aplicativos bancários em nome dessas pessoas.

O carro que os criminosos usavam foi identificado pelo sistema Muralha Digital, da Gama. Com eles foram apreendidos quatro celulares e diversos pacotes etiquetados com as cores e emblema de uma empresa de vendas pela internet.

Celulares foram apreendidos com a dupla – Foto: Polícia Civil / Divulgação

Os suspeitos residiam no Jardim Miriam, em São Paulo, e confessaram que vieram para a cidade para aplicar os golpes contra os idosos. Ambos foram autuados em flagrante por estelionato, segundo o delegado Lúcio Antônio Petrocelli, que também já pediu na Justiça os respectivos mandados de prisão preventiva.

De acordo com a polícia, ao serem detidos, eles tinham acabado de enganar um idoso de 70 anos, no Jardim Helena. Os indivíduos estiveram na casa da vítima, se apresentando como entregadores, e, acreditando que seria uma entrega para algum familiar, a vítima permitiu que tirassem uma foto do rosto, pois alegaram que seria uma exigência de reconhecimento facial.

Após os criminosos saírem da casa, o idoso falou com seus familiares e ninguém tinha adquirido qualquer produto. Ao abrir a embalagem deixada pelos golpistas, ele verificou a existência de um cabo tipo USB, para carregamento de aparelho celular.

O idoso confirmou com o gerente de sua conta bancária que houve uma tentativa de acesso, mas que nenhum valor havia sido retirado ou transferido.

Em seguida, os guardas intensificaram as buscas e localizaram os suspeitos, que já tinham estacionado o carro na frente de outra casa na Rua dos Girassóis e se preparavam para fazer outra “entrega”, quando foram detidos.

“Usando as fotos das vítimas e dados de documentos, os golpistas conseguiam abrir contas digitais. Precisamos descobrir de que forma eles conseguiam os dados”, afirmou o delegado.

Pagamento por golpes

No plantão policial, um dos suspeitos afirmou que eles retiraram as “mercadorias” em Guarulhos e receberam um celular de outro homem, conhecido como “Jhow”, que prometeu que pagaria R$ 1 mil por semana ou por quantidade de faces capturadas.

A dupla alegou não saber onde são armazenadas as embalagens de entrega e que um desconhecido as deixa em um ponto previamente estabelecido pelo “contratante”, que ainda não foi identificado pela polícia.