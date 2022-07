Dupla Jack e Willian leva moda de viola e sertanejo à Festa do Bom Jesus

Jack e Willian apresentarão repertório repleto de grandes sucessos sertanejos - Foto: Renan Henrique Fotografia

A dupla Jack e Willian apresenta nesta sexta-feira (15), na Festa do Padroeiro Bom Jesus, em Americana, um repertório com o melhor do sertanejo raiz e da moda de viola. Eles sobem ao palco às 19h30, e o show é gratuito.

O repertório da dupla é uma homenagem a nomes como Zezé Di Camargo e Luciano, Tião Carreiro e Pardinho, Matogrosso e Mathias, Milionário e José Rico, Gian e Giovani, e Chrystian e Ralf. No show, não vão faltar sucessos do sertanejo, como “Boate Azul”, “Evidências” e “Estrelinha”, que estourou na voz de Marília Mendonça com a dupla Di Paullo e Paulino.

Jack e Willian também estarão abertos a pedidos do público. Esta é a terceira vez que a dupla se apresenta na Festa do Padroeiro Bom Jesus. ”Vai ser um show gostoso, animado, bem interativo com o pessoal. O repertório não é engessado, vamos atender pedidos do público”, disse Jack.

HISTÓRIA. Jack é de Americana e Willian de Hortolândia. Os dois se uniram há dez anos pelo amor à viola caipira. De lá para cá, já lançaram três CD’s, com regravações de sucessos do sertanejo e músicas autorais. Jack, que também é compositor, destacou a canção “Beijo de Café”, lançada no último álbum, em 2019.

“A música fala de um casal nos dias frios. A esposa levanta, faz o café da manhã, e vem acordá-lo com um beijo”, explicou Jack.

A relação do americanense com a música remonta à família. Os pais de Jack, já falecidos, cantavam juntos. “Meu pai e minha mãe eram cantores e por isso eu cresci nesse meio da música. Infelizmente não tenho mais meus pais, mas continuei com esse legado’, disse o artista.

SHOWS. A Festa do Padroeiro Bom Jesus recebe no sábado (16) a banda AR 40 e o Samba D’Aninha. Na semana que vem, o evento retorna com a banda Alto Astral na sexta-feira (22).

O encerramento será no sábado (23), com Lorayne Ribeiro e a dupla sertaneja Lourenço e Lourival.

A festa começa sempre a partir das 19h, na Rua Dom Barreto, 851, Vila Jones e a entrada é gratuita.