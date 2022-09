Dupla invade sorveteria em Americana, amarra funcionário e foge com bens

Dois homens invadiram uma sorveteria em Americana, neste domingo (18), fizeram o funcionário refém e fugiram com o carro da vítima. Um dos suspeitos estaria supostamente armado.

Segundo informações da vítima de 22 anos, no boletim de ocorrência, por volta de 18h30 dois homens entraram na sorveteria, no Parque Novo Mundo, e anunciaram o roubo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na sequência, levaram o colaborador para os fundos do estabelecimento e amarraram as mãos dele com fios de equipamentos de informática.

Minutos depois, a vítima conseguiu se soltar e procurou a delegacia de Americana. Ele relatou que os criminosos fugiram levando R$ 300 da empresa, um micro-ondas, duas máquinas de pagamento, um celular, uma blusa, um óculos de sol, além do carro da vítima.

O local não possui sistema de monitoramento. Um boletim de ocorrência por roubo foi registrado na delegacia de Americana e será investigado pela Polícia Civil.