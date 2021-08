Dupla é presa enquanto andava na SP-304 com um botijão de gás furtado

Um dos detidos disse não ter participado do furto e afirmou que apenas carregava o objeto, sob a promessa de receber R$ 20

Dois homens foram presos com um botijão de gás furtado enquanto andavam pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), na madrugada desta quinta-feira (11), em Americana. Um deles disse não ter participado do furto e afirmou que apenas carregava o objeto, sob a promessa de receber R$ 20 do suposto ladrão.

Ocorrência foi atendida nesta quinta pela Guarda Municipal de Americana – Foto: Divulgação / Gama

A Gama (Guarda Municipal de Americana) deteve os dois na altura do km 127 da rodovia, por volta das 5h30. Eles caminhavam juntos sentido Santa Bárbara d’Oeste. Segundo a corporação, o botijão estava enrolado em um cobertor.

Ainda de acordo com a Guarda, perto de onde eles estavam havia um quiosque com sinais de arrombamento, localizado no Jardim Alvorada.

Em contato com os acusados, os patrulheiros descobriram a localização de outros objetos furtados. A equipe conseguiu encontrá-los, e a vítima reconheceu todos os objetos como sendo de sua propriedade.

Os guardas deram voz de prisão contra os suspeitos e apresentou a ocorrência na Delegacia de Americana, onde a Polícia Civil indiciou ambos por furto qualificado.