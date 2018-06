Dupla é presa após roubo a casa na Vila Santa Catarina

Foto: Polícia Militar/Divulgação

Dois homens foram presos na noite desta terça-feira (5) no bairro Molon, em Santa Bárbara d’Oeste, após roubarem uma casa na Vila Santa Catarina, em Americana. Eles tentaram fugir dos policiais militares no carro que levaram durante o crime e acabaram batendo contra dois veículos e duas casas.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma casa foi roubada na Rua 12 de Outubro, em Americana. Um dos bandidos estava armado e chegou a amarrar o proprietário da residência. Eles fugiram com diversos bens da família, incluindo o veículo Cherry Cielo.

Em patrulhamento, a Polícia Militar viu três suspeitos dentro do carro roubado na Rua do Manganês, em Santa Bárbara d’Oeste. Foi solicitada a parada, mas o motorista empreendeu fuga, transitando inclusive na contramão por diversas vias. Na Rua do Chá, ele perdeu o controle da direção e bateu contra um veículo Honda Civic que estava estacionado, a coluna de uma residência e o portão de outra casa. Ele ainda colidiu contra um carro Etios que naquele momento transitava pela via.

Após as batidas, o trio tentou fugir. Um dos homens entrou em uma das casas atingidas, mas foi detido pela polícia. Outro acabou sendo encontrado pelos policiais na Rua do Rayon. Já o terceiro indivíduo que estava no carro não foi encontrado.

A vítima do roubo a residência foi chamada ao Plantão Policial de Santa Bárbara e reconheceu a dupla. Um dos criminosos já possuía passagem pela polícia por roubo. Dentro do veículo Cherry Cielo foram encontrados os bens que haviam sido roubados, como uma televisão, câmeras digitais, um notebook, celulares e calçados, além do revólver calibre 38 utilizado no roubo e quatro munições intactas. O caso foi registrado no Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste por volta das 23h50.