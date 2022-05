Dupla é presa após roubarem tabacaria e serem flagrados pela Gama

Dois homens foram presos na madrugada desta quinta-feira (5), após roubarem uma tabacaria, na Avenida Carmine Feola, e serem flagrados pela Gama (Guarda Municipal de Americana) na Avenida Cillos.

Segundo informações da vítima no registro policial, por volta de 21h, dois homens, um deles armado, invadiram o estabelecimento comercial e anunciaram o roubo. Eles fugiram com um whisky, dinheiro e um celular em um Kadett.

Ladrões levaram um whisky, dinheiro e dois celulares – Foto: Gama / Divulgação

Por volta de 2h, o carro utilizado pela dupla durante o roubo foi flagrado pelos guardas na Avenida Cillos. Houve um acompanhamento e foi possível abordá-los na mesma via, no cruzamento com a Rua dos Cravos.

Dentro do Kadett estavam dois homens e uma mulher, além dos produtos roubados na tabacaria. Também foi localizado um revólver 38 e um simulacro. Eles foram levados à delegacia de Americana, onde foi dada a ordem de prisão em flagrante para os dois. A mulher foi liberada, mas segue sendo investigada.