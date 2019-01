Dupla é presa após roubar dólares e dinheiro paraguaio em borracharia

Dois homens foram presos na noite desta quarta-feira (30) após terem assaltado uma borracharia na Vila Bertini, em Americana. Foram levados R$ 650 em dinheiro, US$ 110 (R$ 404 pela cotação atual) e 97 mil guaranis (moeda paraguaia). Os suspeitos vieram de outra cidade para cometer o delito ao receberem a informação de que o estabelecimento era frequentado por paraguaios que estavam “viajando com muito dinheiro”. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.

Foto: Polícia Militar/Divulgação

A ação criminosa ocorreu por volta das 20h35 desta quarta-feira, em uma borracharia da Avenida Letícia Cia Bôer, no Bertini. Dois homens armados, de 42 e 26 anos, um com arma longa e outro com revólver, entraram no local e roubaram R$ 300 de um borracheiro.

Eles levaram ainda R$ 300 em dinheiro, US$ 100 e 97 mil guaranis paraguaios (cerca de R$ 58 na cotação atual) de um motorista de 39 anos – que afirmou à polícia que levou uma coronhada na cabeça de um dos indivíduos com uma espingarda.

A PM (Polícia Militar) iniciou patrulhamento por um matagal que fica próximo ao local do crime e encontraram vestígios de que os suspeitos teriam passado por ali. Por volta das 22h10, eles foram localizados naquela região e se renderam após ordem de parada.

Os valores subtraídos foram encontrados no local e também uma cartucheira de calibre 36. A arma curta não foi localizada – um dos indivíduos afirmou que ela havia caído de sua cintura enquanto percorria o matagal.

Ambos confessaram o crime e afirmaram que vieram de outra cidade em um carro com placas de Conchal, pois receberam a informação, de um desconhecido, de que paraguaios que estavam viajando com muito dinheiro iriam frequentar a borracharia, alvo do delito. Ambos foram presos em flagrante, e aguardavam a realização da audiência de custódia.