Dupla é detida por porte ilegal de arma

Dois homens foram detidos na tarde deste domingo (7), em Americana, por porte ilegal de arma. Eles estavam com um revólver calibre 38, com numeração raspada, e seis munições, na Rua das Imbuias, no Jardim São Paulo.

Foto: Walter Duarte / O Liberal

A motocicletas em que eles estavam, uma Honda Fazer, tinha uma fita adesiva na placa para adulterar a numeração. A abordagem foi feita por uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas), da Polícia Militar.

Segundo os policiais, a atitude suspeita da dupla – que acelerou a motocicleta ao passar pelos PMs – chamou a atenção.

Ao receber a ordem de parada, o homem que estava na garupa – um morador do Jardim da Paz, de 20 anos – já admitiu que tinha uma arma na cintura. Ele possui registros de atos infracionais (crimes cometidos por menor de idade) por furto, roubo e tráfico de drogas.

Por se tratar de um crime inafiançável, os dois foram presos em flagrante e serão submetidos a uma audiência de custódia.