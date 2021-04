Dupla é detida por poluição sonora em Americana

Os dois estavam em uma motocicleta com o escapamento que emitia ruído excessivo

Dois homens foram detidos por poluição sonora na madrugada desta quinta-feira (22), no Jardim da Balsa, em Americana.

A Gama (Guarda Municipal de Americana) fazia patrulhamento pelo bairro por volta de 2h50, quando viu dois homens em uma motocicleta. O condutor estava sem capacete.

Motocicleta foi removida ao pátio municipal de veículos – Foto: Gama / Divulgação

Diante desse fato, os patrulheiros deram sinais de parada, no entanto, o motorista se evadiu em alta velocidade. Houve acompanhamento por diversas ruas do bairro, sendo possível abordá-los na Rua Jiparaná.

Foi constatado que o escapamento do veículo estava com ruído excessivo, causando poluição sonora e perturbação do sossego público.

Ambos foram levados até a delegacia de Americana e liberados após o registro da ocorrência. O condutor do veículo terá de pagar uma multa por poluição sonora. A motocicleta foi removida ao pátio municipal.