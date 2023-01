Dupla é detida após ser vista andando no Zanaga com Buggy furtado

Suspeitos estavam trafegando por ruas do Antônio Zanaga com o Buggy furtado - Foto: Divulgação - Gama

Dois homens de 33 e 40 anos foram detidos pela Gama (Guarda Municipal de Americana), nesta quinta-feira (5), após serem flagrados com um Buggy que tinha sido furtado no dia anterior.

Segundo informações da corporação, por volta de 11h30, os guardas faziam patrulhamento pelo Antônio Zanaga, quando foram informados por meio de uma denúncia anônima, que dois homens foram vistos trafegando pelo bairro com um Buggy amarelo furtado e que, naquele momento, o veículo estaria estacionado em uma residência da Avenida Cândido Portinari.

Com os dados da denúncia, os patrulheiros se dirigiram ao local e lá encontraram um dos suspeitos e o Buggy estacionado dentro do imóvel.

O homem confessou que tinha furtado o carro na quarta-feira (4), junto com um comparsa. Disse ainda que havia mais objetos furtados e que todos estavam guardados na casa do colega que participou dos delitos, no bairro Profilurb (região do Zanaga).

Ao chegarem na casa do segundo envolvido, os guardas encontraram duas roçadeiras e uma extensão, que tinham sido furtadas. A dupla confessou também que havia uma TV, porém, eles já tinham vendido o eletrônico furtado.

Diante dos fatos os dois foram levados à delegacia de Americana e, após prestarem depoimentos, foram liberados.