Dupla de São Paulo é presa aplicando golpes em agência bancária de Americana

Dois homens, de 30 e 43 anos, que residem em São Paulo, foram presos após aplicarem golpes contra um cliente de uma agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Cillos, em Americana, na manhã desta segunda-feira (12).

A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança da agência e ambos acabaram detidos pela Gama (Guarda Municipal de Americana). Com eles foram apreendidos diversos cartões bancários.

Dupla foi detida pela Gama nesta segunda-feira, na Avenida Cillos – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com a corporação, a dupla teria cometido outro estelionato em uma agência de Nova Odessa, cujo prejuízo não foi informado, e teriam ainda conseguido tirar R$ 3 mil de uma outra vítima, em Indaiatuba.

O subinspetor Cauê Spagnol explicou que as equipes foram checar uma denúncia de que criminosos estariam tentando aplicar golpes em agencias bancárias. Os agentes faziam patrulhamento na Avenida Cillos, quando foram avisados por uma testemunha de que dois homens tinham acabado de tentar aplicar um golpe contra ela, no agência da Caixa.

“Com base nas características fornecidas, as equipes obtiveram êxito em localizar os indivíduos nas imediações. Um deles tentou fugir, mas foi abordado”, disse Cauê.

Durante a abordagem, os patrulheiros descobriram que um dos suspeitos tinha contra si um mandado de prisão em aberto, por roubo, decretado pela Justiça. Eles não souberam explicar a procedência dos cartões bancários que estavam levando.

No interior do veículo que a dupla utilizava foi localizada uma bolsa com diversas peças de roupas, inclusive uma camiseta utilizada em outra tentativa de estelionato, no último dia 3, conforme imagens fornecidas pela equipe de uma agência banco do Bradesco, também em Americana.

Encaminhados à delegacia, ambos foram autuados em flagrante por estelionato e permaneceram detidos até que sejam apresentados às respectivas audiências de custódia.