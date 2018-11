Criminosos armados roubam dinheiro de confecção

Uma mulher foi abordada na tarde desta segunda-feira (19) por dois homens armados e encapuzados em frente ao Grupo Primícia, na Avenida São Jerônimo, no bairro Morada do Sol em Americana. Um terceiro envolvido ficou no carro durante a ação criminosa. A dupla levou a bolsa da funcionária, que continha envelopes com dinheiro da empresa. O valor roubado não foi divulgado.

Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

O comércio possui sistema de videomonitoramento e as imagens devem auxiliar nas investigações para a identificação do trio de assaltantes. Segundo a Polícia Militar, depois de roubarem a bolsa com o dinheiro da confecção, os bandidos fugiram pela avenida no sentido bairro e, em uma área verde, próximo à empresa Umicore, incendiaram o veículo utilizado por eles.

O proprietário da Primícia, que não teve seu nome divulgado por questões de segurança, contou ao LIBERAL que, por volta das 15h30, um carro estava na Rua Finlândia, atravessou a Avenida São Jerônimo e estacionou próximo ao portão de consignação.

Posterior a isso, um indivíduo ficou dentro do carro, e os outros dois homens, encapuzados e armados, desceram do veículo e abordaram a funcionária. Após aproximação e mediante ameça, levaram a bolsa onde estava o dinheiro da empresa, que seria depositado, e fugiram em seguida. Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

A PM foi acionada e os militares começaram a fazer patrulhamento pela Avenida São Jerônimo, na direção indicada por testemunhas que presenciaram a fuga dos ladrões. Mais à frente da confecção, em uma área verde, próximo à empresa Umicore, os PMs encontraram o carro que tinha sido utilizado no roubo momentos antes.

O automóvel havia sido incendiado e foi necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros de Americana para conter as chamas. O carro dirigido pelos criminosos foi furtado em Santa Bárbara d’Oeste, mas não havia, no entanto, a confirmação da data do furto do mesmo.

Até a publicação desta reportagem, ninguém tinha sido preso e o caso seria investigado pela Polícia Civil.