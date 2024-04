Duas pessoas ficam feridas após acidente entre motocicletas na SP-304

Uma das vítimas foi socorrida com fratura na perna ao HM de Americana, enquanto a outra teve escoriações

Duas pessoas ficaram feridos após uma colisão lateral envolvendo duas motos, no km 127 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), perto do acesos à Avenida Nossa Senhora de Fátima, em Americana, na tarde desta sexta-feira (12).

O acidente ocorreu no sentido Piracicaba e provocou lentidão na rodovia, do local da batida até o trecho do acesso à Avenida Iacanga, ainda em Americana.

Segundo a PMR (Polícia Militar Rodoviária), que atendeu à ocorrência. Uma das vítimas doi socorrida com uma fratura na perna ao Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, em Americana, enquanto a outra, que teve apenas escoriações, foi levada ao Hospital Vera Cruz, em Campinas.