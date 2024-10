Duas mulheres são presas em casa usada como depósito de drogas no Monte Verde, em Americana

Foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro a anotações do tráfico - Foto: Divulgação_Polícia Militar

Duas mulheres de 18 e 29 anos foram presas em flagrante nesta terça-feira (1°), acusadas de tráfico de drogas. Segundo a denúncia, a casa de uma delas, na região do Monte Verde, em Americana, era utilizada como depósito para guardar e embalar os entorpecentes antes de serem traficados.

Segundo consta no registro da PM (Polícia Militar), os militares faziam patrulhamento pelo bairro quando, por volta de 17h30, foram informados de que uma casa na Estrada Municipal Ivo Macris estava sendo usada como depósito de drogas.

Os policiais então foram ao endereço informado, onde notaram a presença de três homens em frente ao imóvel. Estes, ao perceberem a aproximação, fugiram do local e um deles descartou uma sacola. Na embalagem, os PMs acharam 381 microtubos de cocaína e nenhum dos suspeitos foi encontrado.

Já no interior do imóvel, os policiais encontraram quatro porções de maconha, uma de haxixe, 90 pedras pequenas de crack e uma maior, além de diversos acessórios para o embalo de drogas, 618 microtubos vazios, R$ 671,20 em dinheiro, uma balança de precisão e um caderno com anotações sobre o tráfico.

Na residência, as duas mulheres foram abordadas e a jovem de 18 anos contou que recebia R$ 50 por dia para embalar o entorpecentes, enquanto que a moradora, de 29, disse que aceitou ceder a casa para o tráfico como depósito pois estava desempregada e teve benefício do Bolsa Família cortado recentemente. A filha dela de três anos, inclusive, estava na casa no momento da chegada dos policiais.

As duas foram conduzidas à delegacia de Americana, onde foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas.