Duas mulheres são detidas por tráfico no São Vito, em Americana

Duas mulheres foram detidas por tráfico de drogas no São Vito, em Americana, na tarde desta quinta-feira (6). Uma delas comprava o entorpecente da outra, quando foram flagradas pelos guardas municipais.

Com o apoio do canil, os guardas apreenderam 40 gramas de crack e 52 de maconha – Foto: Gama / Divulgação

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), por volta de 16h, os guardas faziam patrulhamento de rotina, quando viram uma mulher em atitude suspeita em frente a uma casa da Rua Roviglio Nardini.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os guardas a abordaram e com ela havia duas pedras de crack. Ela afirmou que era usuária e comprava os entorpecentes no local. Neste momento os patrulheiros observaram uma segunda mulher, dentro da casa, que ao ver os patrulheiros correu para os fundos do imóvel.

Com o apoio do canil, os guardas apreenderam 40 gramas de crack e 52 de maconha, além de R$ 52 em espécie, embalagens para embalo de drogas e uma balança de precisão.

Todos foram levados à delegacia de Americana. A compradora foi liberada, mas segue como investigada. Já a moradora do imóvel ficou presa em flagrante por tráfico de drogas.