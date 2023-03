Duas mulheres e um homem são presos em Americana por tráfico em ocorrências distintas

Ambos os casos foram flagrados às 20h de quarta-feira, sendo um no Centro e outro no Jardim São José

Duas mulheres de 47 e 50 anos e um homem de 28, foram presos em Americana na noite desta quarta-feira (22), por tráfico de drogas, em duas ocorrências distintas, atendidas pela PM no Jardim São José e pela Gama (Guarda Municipal de Americana), no Centro da cidade.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 20h, os militares faziam patrulhamento pelo São José, quando entraram em um bar da Rua Francisco Coral Chiquinho. No local, o proprietário demonstrou nervosismo e ao ser questionado, confessou que realizava o tráfico há oito meses no local.

No interior do estabelecimento foram localizadas 32 porções de cocaína, dois pedaços grandes do mesmo entorpecente e 107 porções de maconha, além de R$ 99, balança de precisão e anotações do tráfico.

O empresário foi levado ao plantão policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Outro caso

O segundo caso foi registrado pela Gama também na noite da última quarta-feira (22). Segundo a ocorrência, os patrulheiros faziam ronda na região central quando, por volta de 20h, viram duas mulheres e um homem na Rua Carioba.

Os patrulheiros viram uma delas entregar algo para o homem que, ao ser abordado, confessou aos agentes que havia comprado quatro pedras de crack. Já com as mulheres, os guardas encontraram 24 pedras do mesmo entorpecente e R$ 111,90.

As mulheres vendiam crack, quando foram flagradas pelos guardas municipais – Foto: Gama / Divulgação

Os três foram conduzidos à delegacia de Americana. O homem foi liberado e um (Termo Circunstanciado de Ocorrência) foi lavrado por porte de drogas em desfavor dele. Já as duas mulheres permaneceram presas por tráfico.