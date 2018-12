Duas casas abandonadas pegam fogo no Jardim Santana

Duas casas abandonadas no Jardim Santana em Americana foram alvos de incêndio na noite desta terça-feira (11). As estruturas dos imóveis ficaram comprometidas e eles foram interditados. A Gama (Guarda Municipal de Americana) acompanhou a ocorrência. Ninguém se feriu.

Foto: Corpo de Bombeiros de Americana / Divulgação

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 22h30 para atender uma ocorrência na Rua Saturnino de Brito. Imediatamente eles se dirigiram ao local e encontraram as duas casas incendiadas.

Enquanto os bombeiros combatiam as chamas, o teto das duas casas chegou a desabar, mas ninguém ficou ferido.

As chamas foram extintas pela corporação. Segundo os bombeiros, as casas vizinhas não tiveram suas estruturas comprometidas. Um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial do município.