Duas apostadoras são detidas em casa de jogos no São Vito

Duas apostadoras foram detidas no São Vito, em Americana, na tarde desta terça-feira (9). Elas foram flagradas em uma casa de jogos com 12 máquinas caça-níquel.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi informada, por meio de denúncia anônima, de que havia máquinas de jogos em que uma casa na Rua Emílio Covessi.

Por volta de 17h, os policiais foram averiguar a denúncia. No local, encontraram duas mulheres, uma de 36 e a outra de 65 anos, jogando. Ao serem abordadas, elas informaram que momentos antes, uma pessoa desconhecida havia deixado elas no imóvel com as chaves.

Apesar de estarem no espaço, ambas afirmaram que só estavam jogando e que não conheciam o responsável.

Os civis encontraram 12 máquinas caça-níquel. No quintal havia um portão que dava acesso a um bar. Neste estabelecimento comercial, foi encontrada uma máquina que realizava jogos de bingo, que eram transmitidos em uma TV.

Todas as máquinas foram apreendidas e as mulheres encaminhadas à delegacia de Americana. Elas prestaram depoimento e serão investigadas pela contravenção penal de jogos de azar. A Polícia Civil continua as investigações para identificar o responsável.