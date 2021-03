Droga que seria distribuída em Americana é apreendida em Santa Maria da Serra

Carga de pasta base de cocaína apreendida pela polícia - Foto: DISE/Divulgação

A Dise (Delegacia de Investigações Gerais) de Piracicaba apreendeu uma carga de pasta base de cocaína avaliada em R$ 7,5 milhões na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em um trecho que pertence ao município de Santa Maria da Serra durante a noite desta terça-feira (16).

De acordo com informações da Dise, após vários meses investigando traficantes que atuam na cidade de São Pedro, as investigações se estenderam também para municípios vizinhos.

Por conta desta investigação, identificou-se um veículo para transporte de animais de grande porte, o qual seria utilizado para transportar drogas para as cidades de Piracicaba, São Pedro, Santa Maria da Serra, Limeira, Americana e Rio Claro.

Ontem, por volta de 21h30, após constatar que o veículo em questão estava na região, as equipes se posicionaram em pontos estratégicos da Rodovia Geraldo de Barros, que liga as cidades de Santa Maria da Serra a São Pedro, onde equipes descaracterizadas encontraram o caminhão em movimento.

Durante a abordagem do caminhão, os policiais encontraram dois cavalos no compartimento de carga do veículo, mas uma inspeção mais minuciosa encontrou um fundo falso onde estavam 171 tijolos de pasta base de cocaína, que pesaram 174,7 kg.

Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao motorista do caminhão, de 40 anos de idade, o qual foi conduzido até a sede da Dise, onde recebeu voz de prisão por tráfico de drogas.