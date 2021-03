Drive-thrus serão divididos entre primeira e segunda dose em Americana

Posto em frente à UBS Cillos vai aplicar somente a segunda dose; primeira dose será oferecida no posto do portal da cidade

Os dois pontos de drive-thru para vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) em Americana serão divididos entre primeira e segunda dose. A mudança vale a partir de segunda-feira (29).

O posto do Portal, no final da Avenida Antônio Pinto Duarte, continuará oferecendo a primeira dose aos idosos com 69 anos ou mais, enquanto no drive em frente à UBS Cillos será aplicada apenas a segunda dose em idosos com 77 anos ou mais e profissionais de saúde. Ambos os postos estarão abertos das 8h às 16h.

Para receber a vacina, o morador deve comparecer munido de RG, CPF e comprovante de endereço.

Para receber a segunda dose, é necessário apresentar o cartão de vacinação, onde consta o registro da primeira dose. Para quem foi imunizado com a vacina CoronaVac, o prazo para a segunda dose é de 10 dias após a primeira aplicação.

Em função da baixa adesão no final de semana passado, a Secretaria de Saúde definiu que neste sábado não haverá vacinação por drive-thru.

Por enquanto, o agendamento para primeira e para segunda dose está suspenso. A Secretaria de Saúde esclarece que o atual público-alvo para a primeira dose, composto por idosos com 69 anos ou mais, já ultrapassou 69% de cobertura.

Balanço da Secretaria de Saúde aponta que 24.942 pessoas já receberam a primeira dose. Nesta sexta-feira, os técnicos da Secretaria de Saúde vacinaram 1.403 pessoas com a primeira dose, sendo 1.352 idosos com 69 anos ou mais e 51 profissionais de saúde.

Também foram vacinadas 325 pessoas com a segunda dose, sendo 312 idosos com 77 anos ou mais e 13 profissionais de saúde, totalizando 7.697 pessoas vacinadas com a dose complementar.