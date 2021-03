Drive-thru da UBS Cillos recebe doação de alimentos

O drive-thru de vacinação contra a Covid-19 da UBS (Unidade Básica de Saúde) Cillos, em Americana, passou a ser local de arrecadação de alimentos para a campanha “Americana de Mãos Dadas”, a partir desta terça-feira (30).

Poderão ser doados arroz, feijão, macarrão, óleo, farinha de trigo e/ou de mandioca e açúcar.

A ação, realizada pela secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e pelo Fundo Social, tem como objetivo arrecadar alimentos às famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.

Além do local de vacinação, há caixas de coleta disponíveis nos seguintes pontos:

Prefeitura de Americana, na Avenida Brasil, 85;

Fundo Social de Solidariedade, na Rua Antonio Frezzarim, 412, Jardim São Paulo;

Unidades dos supermercados São Vicente de Americana.

A UBS Cillos está aplicando a segunda dose. O horário de vacinação no drive-thru é das 8h às 16h. É necessário apresentar documento com foto, CPF, cartão de vacinação da primeira dose e um comprovante de endereço.

Benefício e cadastro

Para receber o benefício, é necessário realizar o cadastro no site da prefeitura, no www.americana.sp.gov.br, e estar dentro dos seguintes critérios:

Residir em Americana, mesmo que em situação temporária ou de rua;

Renda familiar de até três salários mínimos vigentes, considerando na composição da renda familiar os auxílios e benefícios concedidos pelo Governo, mesmo que emergencialmente;

Ter dentre seus membros público prioritário em situação de dependência: Criança e Adolescente (de 0 a 17 anos); Pessoa Idosa (idade igual ou superior a 60 anos); Pessoa com Deficiência e/ou Transtorno Mental; Pessoa Adulta (de 18 anos a 59 anos) migrante e/ou refugiado sem documentação civil.

A avaliação se dá por prioridade dentro dos indicadores de vulnerabilidade, sendo atendidas prioritariamente as famílias em situação de extrema pobreza (renda familiar de até R$89,00 per capita), em seguida as em situação de pobreza (renda familiar de até R$178,00 per capita) e assim sucessivamente dentro da arrecadação realizada.

Hoje Americana tem mais de 5 mil famílias em situação de extrema pobreza e pobreza no Cadastro Único.

Drive-thru do Portal é suspenso

Devido a baixa procura, o drive-thru da Avenida Antônio Pinto Duarte, na altura do Portal de entrada da cidade, foi suspenso a partir desta terça-feira (30).

Desta forma, a aplicação da primeira dose para os idosos com 69 ou mais continuará disponível apenas por meio do agendamento, que pode ser feito pelo site da secretaria de Saúde.

Quando o drive-thru de vacinação no Portal de Americana for reativado, as doações de alimentos da campanha “Americana de Mãos Dadas” também poderão ser feitas no ponto.