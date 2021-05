Drive-thru arrecada fraldas para o Projeto Vida em Americana

Iniciativa ocorrerá no dia 15 de maio, das 9h às 15h, em frente a Fidam, na Avenida Nossa Senhora de Fátima

O Projeto Vida irá realizar, no dia 15 de maio, um drive-thru solidário para arrecadar fraldas para as crianças e adolescentes com deficiência atendidos pela entidade. A iniciativa ocorrerá das 9h às 15h, em frente a Fidam (Feira Industrial de Americana), na Avenida Nossa de Fátima.

Arrecadação de fraldas d Projeto Vida será realizada no dia 15 de maio, na Fidam – Foto: Divulgação

O projeto é uma associação filantrópica que se dedica que teve o trabalho iniciado em 1993 como um grupo de amigos que, de forma anônima, ajuda crianças com deficiência de entidades assistenciais e comunidades carentes.

Através da promoção de festas, eles arrecadam recursos para comprar itens que cada uma das 70 crianças atendidas pelo grupo necessita, como cadeiras adaptadas e ou motorizadas, camas hospitalares e aparelhos ortopédicos, entre outros.

Segundo Lilica Amâncio, que é membro voluntária do projeto, as doações são de suma importância para a continuidade do trabalho filantrópico.

Projeto Vida – Foto: Divulgação

“A dificuldade deles com fralda está muito grande. Fralda é uma coisa cara e a maioria deles precisa desse recurso. Então resolvemos fazer esse evento para ajudar”, contou.

Para atrair o público, o drive-thru do Projeto Vida vai realizar algumas ações no dia da arrecadação.

“Vamos ter várias “princesas” e “super-heróis” com fantasias emprestadas pela loja Abracadabra. E os 100 primeiros carros vão ganhar algodão-doce que será fornecido pela Sandrinha Biscuit. A gente espera bastante movimento e muitas doações”, concluiu.

Além dos parceiros já citados, a ação também tem a colaboração do Grupo LIBERAL, através da rádio FM Gold (94.7), além da Dado Distribuidora e da São Jorge Multimarcas.

Quem quiser contribuir com outros tipos de doações também pode falar diretamente com a Lilica, através do telefone (19) 99101-7273.