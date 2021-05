Drive-thru arrecada alimentos para entidades neste sábado em Americana

O projeto “Natal para todos!” realiza neste sábado (8), em Americana, uma ação de arrecadação de alimentos para ajudar entidades e famílias carentes. A entrega será em formato drive-thru na Avenida Brasil, 1789.

Os alimentos serão recebidos das 8h às 15h, e os doadores não precisarão sequer sair do veículo. As doações serão “trocadas” por um frasco de álcool em gel, fornecido por uma empresa apoiadora do evento.

Uma das organizadoras da ação, Camila Demarchi contou que o “Natal para todos!” se reinventou desde o ano passado. O foco deixou de ser brinquedos arrecadados na época natalina e se tornou um trabalho ao longo de todo o ano, ajudando quem está sofrendo com os efeitos econômicos da pandemia.

Camila disse que o mote do projeto deixou de ser “Natal para todos!” para se tornar “Natal para todos, todos os dias”.

“Com a pandemia, a situação começou a piorar e o pessoal começou a repassar pedidos de ajuda. Só de alimentos já arrecadamos mais de 14 toneladas no ano passado, fora outros itens. Nesse ano, estamos no mesmo ritmo. Até abril, foram, 2,3 toneladas”, contou a organizadora.

Ação realizada em abril pelo grupo “Natal para todos!” arrecadou mantimentos – Foto: Divulgação

Os alimentos arrecadados no sábado serão entregues a diversas entidades que o grupo “Natal para todos!” acompanha, como o Lar da Mãe Esperança, Projeto Ester, Igreja São Domingos e Comunidade Católica Davi.

“As pessoas muitas vezes fazem comentários que não sabem como ajudar, ou que não podem ajudar com muita ciosa. Mas esse não é o ponto, qualquer ajuda, por mínima que seja, vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Quando a gente se une em uma campanha dessa o impacto na sociedade é gigante”, finalizou Camila.