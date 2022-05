Drauzio Varella faz palestra sobre saúde mental pós-pandemia em Americana

Mais de 300 pais, alunos e professores se inscreveram para assistir, na noite desta quinta-feira, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, palestra ministrada pelo médico Drauzio Varella sobre a saúde mental das crianças e adolescentes pós-pandemia da Covid-19. A iniciativa é do Colégio Antares.

Médico esteve em Americana na noite desta quinta-feira – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Diretor pedagógico da unidade de ensino, Volnei Antonio Sacardo disse que a vinda do especialista partiu da necessidade que a escola sentiu a respeito da saúde mental de crianças e adolescentes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O pós-pandemia trouxe uma realidade um pouco diferente. As crianças ficaram em casa e muitas tiveram até dificuldade para voltar, para lidar com os problemas. A presença do Drauzio é no sentido de dizer até que ponto o que as crianças estão vivendo é normal e até que ponto a gente precisa se preocupar no sentido de patologia mesmo” afirmou o diretor.

Reconhecido em todo o Brasil por sua participação ativa em programas de televisão e pela publicação de vários livros, Drauzio disse em entrevista à imprensa que a pandemia provocou dois tipos de transtornos psiquiátricos. O primeiro deles a ansiedade.

“Crianças que não queriam voltar para a escola e quando voltaram, sofriam para entrar na sala de aula. Não estamos preparados para isso e as escolas também não estavam, ninguém sabia que aconteceria algo desse tipo [refere-se à pandemia]”.

E em segundo lugar, afirmou, a depressão. “A gente pensa em depressão, pensa no pós-parto, no velho, mas dá em qualquer idade. E é muito importante reconhecer a depressão porque se não faz o diagnóstico, não procura ajuda, fica difícil depois”.